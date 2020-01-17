Sky: полицейские открыли огонь при разгоне демонстрантов в Багдаде

ТАСС, 17 января. Столкновения между силами безопасности и демонстрантами произошли в пятницу в Багдаде. Как передал телеканал Sky News - Arabia, в районе Эс-Санак возле моста через реку Тигр стражи порядка применили слезоточивый газ и открыли предупредительный огонь по активистам протестного движения. В результате один из них получил смертельное ранение, от которого скончался на месте. Ранены еще порядка 10 человек.

Демонстрации в центре Багдада начались сразу после пятничной молитвы. Толпы активистов собрались на площади Тахрир и заявили о своем намерении продолжать "революцию против коррупции", которая началась три месяца назад. Протестующие призвали к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

В Багдаде прошла также массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, участники которой потребовали вывода войск США с иракской территории.