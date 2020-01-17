Помпео обещает новые санкции против руководства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут новые ограничения против руководства Венесуэлы. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в Организации американских государств (ОАГ). Его выступление велось на сайте Госдепартамента.

"Мы помогаем укреплять легитимность [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо в международном сообществе, несмотря на усилия [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро это подорвать, - сказал он. - Мы противодействуем угрозе, наращивая ограничения против Мадуро и его окружения. Вы должны знать, что последуют новые действия".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.