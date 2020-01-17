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Президент Бразилии заявил о поддержке евреев на фоне нацистских высказываний подчиненного

Жаир Болсонару назвал заявления замминистра по делам гражданского общества Роберта Алвима неудачными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу заявил о солидарности с еврейским сообществом после слов высокопоставленного члена правительства южноамериканской республики Роберту Алвима, в которых тот процитировал министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

"Подтверждаем нашу полную и безоговорочную поддержку еврейскому сообществу, с которым нас объединяют общие ценности и дружеские связи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы государства. Болсонару также назвал заявления замминистра по делам гражданского общества Алвима, курировавшего вопросы культурной политики, неудачными и подтвердил, что он будет снят с должности.

"Тоталитарные идеологии и проявления геноцида, а также их оправдание категорически неприемлемы", - заключил бразильский лидер.

В четверг на официальной странице министерства был размещен видеоролик о новой национальной премии в области искусств, на кадрах которого Алвим произносит речь, частично дословно воспроизводящую высказывания министра пропаганды Третьего Рейха. После разразившегося в прессе скандала отстранения чиновника потребовал спикер нижней палаты бразильского парламента Родригу Майя.

Сам Алвим, изначально пытавшийся представить ситуацию как "риторическое совпадение", позже опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" сообщение о готовности покинуть пост. "Приношу свои извинения иудейскому сообществу, к которому отношусь с глубоким уважением", - написал политик.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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