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Переговоры о перемирии в Ливии
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Участники конференции по Ливии призывают создать единое правительство

ТАСС, 17 января. Участники международной берлинской конференции по Ливии призывают сформировать в стране единое правительство и президентский совет. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике конференции по ливийскому кризису, копия которого оказалась в распоряжении ТАСС в пятницу.

"Мы поддерживаем ливийское политическое соглашение в качестве жизнеспособной основы для достижения политического решения в Ливии. Мы также призываем к учреждению функционирующего президентского совета и формированию единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства, утвержденного Палатой представителей [Ливии]", - говорится в тексте документа.

Специально созданный международный комитет под эгидой ООН займется выполнением итогов конференции по Ливии в Берлине. 

"Мы создаем международный комитет по выполнению решений конференции, чтобы поддерживать координацию после берлинского саммита под эгидой ООН", - говорится в документе. Там уточняется, что представители стран высокого уровня будут проводить встречи каждый месяц в различных местах. Кроме того, специальные рабочие группы будут проводить встречи в Ливии или Тунисе дважды в месяц.

Итоговое коммюнике берлинской конференции по Ливии содержит призыв ко всем сторонам конфликта в этом государстве прекратить военные действия при содействии ООН. 

Участники конференции призывают к "прекращению огня всеми вовлеченными сторонами". Как говорится в документе, это должно в перспективе привести ко "всеобъемлющему прекращению всех боевых действий на долгосрочной основе, в том числе операций с применением авиации над территорией Ливии". Участники конференции призывают ООН содействовать проведению консультаций между сторонами и отслеживать, соблюдаются ли договоренности.

Коммюнике берлинской конференции по Ливии содержит призыв к СБ ООН налагать санкции на всех нарушителей оружейного эмбарго. 

"Мы берем обязательство безусловно и полностью соблюдать и применять эмбарго на поставки вооружений, введенное резолюцией Совета Безопасности 1970 (2011 год), а также последующие резолюции Совета, включая распространение оружия из Ливии и призываем представителей международного сообщества поступать таким же образом", - говорится в проекте.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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