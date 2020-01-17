Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила надежду на сотрудничество с новым правительством ради дальнейшего развития отношений с Москвой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ.

"Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран представляют собой фундамент наших двусторонних отношений", - констатировала канцлер. "Правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на данной основе продолжать развивать эти отношения. Оно рассчитывает на сотрудничество с Вашим правительством ради достижения этой цели", - подчеркивается в телеграмме Меркель, направленной на имя Мишустина. Она пожелала премьеру удачи в выполнении стоящих перед ним задач.

В четверг Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост премьера, после чего глава государства подписал соответствующий указ. В этот же день Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни.