{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

СМИ: число погибших при разгоне демонстрации в Багдаде возросло до двух

Не менее 25 человек получили ранения

ТАСС, 17 января. По меньшей мере два человека погибли в результате возобновившихся столкновений между антиправительственными демонстрантами и силами безопасности в столице Ирака Багдаде. Об этом в пятницу информировал телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что не менее 25 человек получили ранения. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих.

Представитель ВС Ирака Абдель Керим Халаф в заявлении, переданном телеканалом Al Sumaria, сообщил, что патрули военнослужащих на мосту Эс-Санак подверглись нападению со стороны "группы саботажников" и дали им отпор. "Силы правопорядка использовали не смертельные средства для пресечения подрывных действий", - указал он. Халаф при этом не уточнил, есть ли в результате столкновений убитые и раненые.

Акции протеста в центре Багдада начались сразу после пятничной молитвы. Толпы активистов собрались на площади Тахрир и заявили о своем намерении продолжать "революцию против коррупции", которая началась три месяца назад. Протестующие призвали к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

В Багдаде прошла также демонстрация сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, участники которой потребовали вывода войск США с иракской территории.

Теги
СШАИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Участники конференции по Ливии в Берлине призовут создать единое правительство
В проекте итогового коммюнике берлинской конференции по ливийскому кризису также говорится, что выполнением итогов конференции займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС