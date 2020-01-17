СМИ: число погибших при разгоне демонстрации в Багдаде возросло до двух

ТАСС, 17 января. По меньшей мере два человека погибли в результате возобновившихся столкновений между антиправительственными демонстрантами и силами безопасности в столице Ирака Багдаде. Об этом в пятницу информировал телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что не менее 25 человек получили ранения. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих.

Представитель ВС Ирака Абдель Керим Халаф в заявлении, переданном телеканалом Al Sumaria, сообщил, что патрули военнослужащих на мосту Эс-Санак подверглись нападению со стороны "группы саботажников" и дали им отпор. "Силы правопорядка использовали не смертельные средства для пресечения подрывных действий", - указал он. Халаф при этом не уточнил, есть ли в результате столкновений убитые и раненые.

Акции протеста в центре Багдада начались сразу после пятничной молитвы. Толпы активистов собрались на площади Тахрир и заявили о своем намерении продолжать "революцию против коррупции", которая началась три месяца назад. Протестующие призвали к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

В Багдаде прошла также демонстрация сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, участники которой потребовали вывода войск США с иракской территории.