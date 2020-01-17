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Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

Ранее 17 января Украина подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом в пятницу сообщил заместитель постоянного представителя Украины при ММО Виталий Мошкивский.

"Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ранее в пятницу Украина подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря и призвала ММО рассмотреть "односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации".

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