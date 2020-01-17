Трамп заявил, что духовному лидеру Ирана следует быть поосторожнее со своими словами

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами". С таким предупреждением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - написал глава государства на своей странице в Twitter.

В пятницу Хаменеи выступил с критикой решения "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки. "Европе нельзя доверять. На самом деле эти страны лишь повторяют слова США", - сказал он. По его словам, "европейские страны хотят поставить Иран на колени". "Америке не удалось это сделать. Вы слишком малы, чтобы поставить нашу нацию на колени", - обратился духовный лидер к европейским странам. По его версии, Иран, атаковав американские базы в Ираке, нанес удары по достоинству и высокомерию США. Хаменеи также назвал убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани позором для Соединенных Штатов.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.