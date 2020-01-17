Экс-президент Боливии назвал ошибкой выдвижение на новый срок

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что ему не следовало выдвигаться на четвертый срок. Об этом он рассказал в интервью газете Die Zeit, опубликованном в пятницу.

"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".

"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.