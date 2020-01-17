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СМИ: экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов

По данным Al Arabiya, объекты закрыли по приказу ЛНА под командованием Халифы Хафтара. При этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие

ТАСС, 18 января. Нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии, кроме Зувейтина, закрыты, экспорт нефти из них будет прекращен с 18 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

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По его данным, закрытие портов приведет к снижению экспорта сырья на 700 тыс. баррелей в день.

Как отмечает телеканал, по данным источника, объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

При этом агентство Reuters в пятницу сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие. По информации агентства, племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

Комментируя ситуацию, официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что нефтяные порты закрыл "сам ливийский народ", передает Al Arabiya.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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