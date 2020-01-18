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CBS: Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе

Форум состоится с 21 по 24 января

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом сообщил в пятницу телеканал СBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

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По их данным, в данный момент ведутся консультации по деталям повестки встречи глав двух государств, в Белом доме с оптимизмом смотрят на возможность проведения такого рода переговоров. Как ожидается, американский лидер встретится на ВЭФ и с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
СШАИракТрамп, Дональд
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