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Пентагон признал, что США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия

Замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен считает, что Вашингтону удается в гражданских сферах деятельности "двигаться быстрее", чем в оборонном секторе
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
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Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам не удается пока ускорить ряд перспективных военных разработок, в том числе в сфере создания гиперзвукового оружия, даже несмотря на понимание отставания от других держав. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в пятницу в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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"Нам нужно понимать, в чем заключается неудача, извлекать уроки из этих неудач, учиться на допущенных нами ошибках, быстро уходить от этих ошибок. Я бросаю взгляд в прошлое на гиперзвуковые вооружения. Мы теперь в состоянии серьезной конкуренции с рядом соперников в мире в области гиперзвуковых вооружений. А десять лет назад мы были впереди в сфере разработки гиперзвукового оружия. У нас существовали две программы <...> - HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA (Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США - прим. ТАСС). Они не сработали. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих провалов, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом!" - заявил американский военачальник.

С его точки зрения, США до сих пор не удалось переломить такую модель поведения, по существу недопустимую в области обороны и безопасности. "Всякий раз, когда у нас случается неудача при [космическом] запуске, <...> мы останавливаемся на годы, чтобы оправиться. Это имеет важнейшее значение, если речь идет о жизни людей, как, к примеру, в случае с трагедиями [шаттлов] Challenger и Columbia <...>", - сказал Хайтен. "Однако, - убежден генерал, - если речь не идет о сохранении человеческой жизни, то надо понять, как двигаться быстро, как приспосабливаться, как учиться, как быстро производить запуски <...>". "Мы должны поступать таким образом в масштабах всей своей деятельности. А мы этого не делаем! Поэтому нам нужно вернуть скорость в свои процессы. Поэтому нам нужно научиться рисковать", - считает замглавы КНШ.

На его взгляд, США удается в гражданских сферах деятельности "двигаться быстрее, чем все остальные". "В оборонном секторе дело так не обстоит. Но оно должно обстоять таким образом. Это означает, что мы должны принять меры", - полагает генерал.

Россия лидирует

Его высказывания в значительной степени повторяют заявления других должностных лиц Пентагона, неоднократно признававших в последние месяцы, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Американский министр обороны Марк Эспер 7 декабря отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. "В текущем году вы увидите [в этой сфере] не только большую деятельность, но и существенный прогресс", - пообещала она.

Между тем президент Владимир Путин 24 декабря подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые. "На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - уточнил российский лидер.

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