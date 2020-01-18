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Выборы президента США - 2020

В Министерстве внутренней безопасности США допускают вмешательство РФ в выборы 2020 года

В ведомстве считают, что Москва попытается повлиять на избирательный процесс, чтобы "посеять раздор в обществе и подорвать американские демократические институты"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ожидает, что Россия якобы попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут в ноябре нынешнего года, утверждал в пятницу и.о. главы этого ведомства Чед Вулф.

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"Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять раздор в обществе и подорвать наши демократические институты", - сказал он, выступая на конференции по внутренней безопасности в Вашингтоне.

Он добавил, что федеральное правительство США с 2016 года принимает меры с целью гарантировать безопасность избирательного процесса в стране. "Позвольте мне четко заявить: мы готовы, - утверждал и.о. главы МВБ. - Что еще важнее, готовы государственные чиновники и чиновники на местах, которые занимаются организацией наших выборов. Мы работаем с нашими федеральными партнерами, чтобы занимающиеся выборами ключевые должностные лица получали информацию и средства, необходимые им для борьбы с российским вмешательством". При этом, по версии Вулфа, обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".

И.о. главы МВБ также выделил киберугрозы со стороны Китая и Ирана. "Посредством кибершпионажа и других видов деятельности, влияющих на наше экономическое процветание и интеллектуальную мощь, он [Китай] предпринимает долгосрочные общегосударственные усилия по созданию угрозы и подрыву Соединенных Штатов, - считает и.о. министра. - В то время как мы ценим наше партнерство с Пекином в целях содействия глобальному процветанию, мы работаем над тем, чтобы привлечь опасных субъектов в Китае к ответственности за их злонамеренную деятельность". Говоря о потенциальной кибератаке на США со стороны Ирана, Вулф вновь заявил, что в настоящее время "не существует конкретной, заслуживающей доверия угрозы".

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