Моралес назвал четырех потенциальных кандидатов в президенты Боливии от своей партии

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Экс-глава МИД Боливии Диего Пари, его предшественник Давид Чокеуанка, бывший министр экономики Луис Арсе и вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес являются потенциальными кандидатами в президенты республики от партии "Движение к социализму". Об этом сообщил в пятницу экс-президент Эво Моралес, являющийся лидером партии.

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"Сегодня в Буэнос-Айресе на встрече с братьями предварительными кандидатами мы подписали соглашение об единстве и укреплении "Движения к социализму", - написал он в Twitter. К сообщению он приложил текст документа и фотографию, на которой, помимо Моралеса, видно Пари, Чокеуанку и Арсе.

Как сообщил Моралес, Родригес не смог присутствовать на встрече "из соображений безопасности".

"Мы договорились поддерживать крепкое единство нашего политического движения, чтобы продвигать наше единое предвыборное предложение, которое отвечает интересам народа", - говорится в соглашение. Кандидаты в президенты и вице-президенты Боливии от "Движения к социализму" будут выбраны на встрече членов партии 19 января в столице Аргентины, где получил убежище Моралес.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.