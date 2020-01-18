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Либерал-демократы выдвинули на пост главы правительства Узбекистана действующего премьера

На заседании политсовета победившей на парламентских выборах партии кандидатуру Абдуллы Арипова поддержали единогласно

ТАШКЕНТ, 18 января. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), победившая на прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборах в Узбекистане, выдвинула на пост главы правительства действующего премьер-министра Абдуллу Арипова. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель партии.

"В ходе проходящего сегодня заседания политсовета УзЛиДеП Абдулла Арипов единогласно выдвинут на должность главы правительства республики", - сказал он.

По словам представителя либерал-демократов, на заседании также было принято решение о том, что руководителем фракции УзЛиДеП в Законодательной (нижней) палате Олий мажлиса (парламента) республики будет председатель исполкома политсовета партии Актам Хаитов.

В соответствии с законодательством, кандидатуру премьера на рассмотрение президента предлагает партия, набравшая наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату.

Теги
УзбекистанАрипов, Абдулла Нигматович
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