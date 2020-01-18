{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сомали правительственные войска уничтожили 16 боевиков "Аш-Шабаб"

Еще 20, по данным портала Garowe Online, ранены

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Подразделения сомалийской армии в ходе операции в регионе Средняя Шабелле уничтожили 16 боевиков исламистсткой террористической группировки "Аш-Шабаб", еще 20 ранены. Об этом сообщил в субботу сомалийский новостной портал Garowe Online со ссылкой на военных.

Тяжелые бои велись в ночь на 17 января в поселке недалеко от города Хаджи Али, отметил собеседник издания. В свою очередь, командующий 27-м батальоном Вооруженных сил Сомали Ахмед Таредише сообщил, что в столкновениях погибли четверо военнослужащих. "Сейчас этот район находится под полным контролем правительственных войск", - отметил он.

В последние трое суток на юге Сомали произошло несколько столкновений между регулярными частями и боевиками "Аш-Шабаб". В двух случаях террористы атаковали армейские базы, но были отброшены.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из высших командиров "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Теги
Сомали
Реклама на ТАСС
В Госбюро расследований Украины пригрозили доставить Порошенко на допросы принудительно
Бывший украинский президент около 30 раз проигнорировал вызовы на допрос
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС