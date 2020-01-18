В Сомали правительственные войска уничтожили 16 боевиков "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Подразделения сомалийской армии в ходе операции в регионе Средняя Шабелле уничтожили 16 боевиков исламистсткой террористической группировки "Аш-Шабаб", еще 20 ранены. Об этом сообщил в субботу сомалийский новостной портал Garowe Online со ссылкой на военных.

Тяжелые бои велись в ночь на 17 января в поселке недалеко от города Хаджи Али, отметил собеседник издания. В свою очередь, командующий 27-м батальоном Вооруженных сил Сомали Ахмед Таредише сообщил, что в столкновениях погибли четверо военнослужащих. "Сейчас этот район находится под полным контролем правительственных войск", - отметил он.

В последние трое суток на юге Сомали произошло несколько столкновений между регулярными частями и боевиками "Аш-Шабаб". В двух случаях террористы атаковали армейские базы, но были отброшены.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из высших командиров "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.