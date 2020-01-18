ООН выразила обеспокоенность по поводу прекращения добычи нефти в Ливии

ТАСС, 18 января. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выразила глубокую обеспокоенность в связи с планом по приостановке добычи нефти в Ливии и предупредила о тяжелых последствиях этого решения. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении миссии.

"МООНПЛ выражает глубокую обеспокоенность в связи с предпринимаемыми в настоящее время усилиями по прекращению или нарушению процесса добычи нефти в Ливии. Этот шаг будет иметь разрушительные последствия в первую очередь для ливийского народа, чье благополучие зависит от свободной транспортировки нефти. Это также будет иметь ужасные последствия для и без того сложной экономической и финансовой ситуации в стране", - говорится в заявлении.

МООНПЛ призвала все стороны ливийского конфликта к сдержанности и подчеркнула важность сохранения целостности и нейтралитета Национальной нефтяной корпорации Ливии.

Вместе с тем спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что надеется, но не может прогнозировать открытие нефтяных терминалов на востоке и в центральной части страны в ближайшие дни. Его слова приводит агентство Reuters. "Если проблема (закрытие нефтяных терминалов - прим. ТАСС) не будет решена между сегодняшним и завтрашним днями, я рассчитываю, что эта тема будет подниматься (на международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоится в Берлине 19 января - прим. ТАСС)", - сказал Саламе.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии, кроме Зувейтина, закрыты, экспорт нефти из них будет прекращен с 18 января. По данным источника телеканала, объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. При этом агентство Reuters 17 января сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие. По информации агентства, племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.