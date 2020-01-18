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СМИ: в Париже полиция задержала 15 человек в ходе акции "желтых жилетов"

По данным телеканала BFM, задержания были произведены в тот момент, когда во главе колонны появились радикалы из "черного блока" с лицами, скрытыми масками

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Парижская полиция задержала 15 человек в ходе очередной манифестации "желтых жилетов" в столице Франции. Такие сведения, полученные в субботу из префектуры полиции города, сообщил телеканал BFM.

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Большая колонна манифестантов под охраной крупных сил полиции и жандармерии движется в настоящее время от северо-западной окраины Парижа к Лионскому вокзалу на востоке города. Участникам акции предстоит пройти путь в 10 км. Согласно сведениям телеканала, задержания были произведены полицией в момент, когда во главе колонны появились радикалы из "черного блока" с лицами, скрытыми масками, - именно такие люди обычно устраивают погромы и поджоги в ходе манифестаций.

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