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Стало известно, кто получал самую высокую зарплату в правительстве Украины в 2019 году

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возглавил список самых высокооплачиваемых чиновников - его средняя заработная плата составила около $4,15 тыс.

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков в 2019 году возглавил список самых высокооплачиваемых чиновников правительства страны. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства.

"Средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,4 тыс. гривен (около $2,5 тыс.)", - говорится в сообщении. При этом средняя зарплата главы МВД превысила 100 тыс. гривен ($4,15 тыс.). В порядке убывания за ним следуют министр развития общин и территорий Алена Бабак, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська.

Самая низкая зарплата оказалась у министра кабинета министров Дмитрия Дубилета - 32,4 тыс. гривен ($1,34 тыс.).

В январе в украинских СМИ появились публикации, что по итогам минувшего года многие министры выписали себе крупные премии и другие виды материальной помощи. На этом фоне Гончарук призвал не спекулировать на информации о зарплатах чиновников. По его мнению, если у министров официально будут высокие зарплаты, то это будет способствовать преодолению коррупционной практики. Правительство Украины официально пообещало ежемесячно публиковать отчеты о доходах министров и их заместителей.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичГончарук, Алексей Валерьевич
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