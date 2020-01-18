AP: два человека стали жертвами атаки террориста-смертника в Сомали

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Два человека погибли и более 20 получили ранения в результате подрыва в субботу начиненного взрывчаткой автомобиля террористом-смертником в городе Афгойе в 25 километрах к северо-западу от столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Оно цитирует при этом министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, согласно которому ранения получили четверо турецких граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Целью боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" были турецкие строители, заявил в свою очередь представитель сомалийской полиции полковник Абди Абдуллахи. Машина была подорвана рядом с местом, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские. Турецкие рабочие сейчас занимаются строительством скоростной дороги между Могадишо и Афгойе.

Турецкие специалисты не первый раз становятся объектом атаки "Аш-Шабаб". Боевики из этой группировки провели 28 декабря в Могадишо подрыв начиненного взрывчаткой грузовика, погибли более 80 человек, включая двух граждан Турции.

Турция является крупнейшим инвестором в экономику Сомали с вложениями более $1 млрд. Турецкие компании управляют международным аэропортом и морским портом Могадишо. В 2016 году Анкара открыла в сомалийской столице посольский комплекс, который превышает по своим размерам любые другие посольства Турции.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из высших командиров "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.