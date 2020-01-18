Япония и США отмечают 60 лет со дня подписания совместного договора о безопасности

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией отмечает с наступлением воскресенья 19 января по местному времени (18:00 мск 18 января) свое 60-летие. Спустя шесть десятилетий со дня подписания этот документ по-прежнему остается основой японско-американского альянса, который сами стороны считают гарантией стабильности и безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Отмечая эту 60-ю годовщину и оглядываясь на прошедшие с конца Второй мировой войны 75 лет дружбы и доверия между нашими странами, мы отдаем дань уважения нашим предшественникам за их мудрость, смелость и дальновидность", - отметили главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в специальном заявлении по случаю этой знаменательной даты. Главы министерств также выразили благодарность военнослужащим обеих стран за их "преданную службу, направленную на защиту общих ценностей и интересов".

Стороны пообещали, что японско-американский альянс, "который чтит такие ценности, как демократия, уважение прав человека и международного права", продолжит играть важнейшую роль в обеспечении безопасности обеих стран. Япония и США также пообещали продолжить работу по реализации их совместной концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". "С уважением к тому, чего мы добились за прошедшие 60 лет, мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость продолжить укрепление альянса", - говорится в совместном документе сторон.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства.

Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.

Выступая в начале января на пресс-конференции по случаю наступления нового года, Абэ подчеркнул, что японско-американский альянс является "основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет".

В новость была внесена правка (19:19 мск) - передается с уточнением юбилейной даты.