{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

CNN: Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией по устранению Сулеймани

Президент США также уточнил, что слушал радиопереговоры американских военных, следивших за этой операцией с помощью камер, выведенных в небо на высоту нескольких миль

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии о том, что поминутно следил за военной операцией по устранению на территории Ирака командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись данной встречи, прошедшей в пятницу в резиденции главы государства Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно публикации, Трамп подробно рассказал, как с помощью специальных средств дистанционно наблюдал за прилетом Сулеймани в международный аэропорт Багдада и встречей иранского генерала с заместителем главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом, который также был убит американцами. Как пишет CNN, президент США ошибочно назвал аль-Мухандиса главой ливанской шиитской партии "Хезболлах", а не шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби". Шиитские бойцы сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По выражению Трампа, санкционированная им операция позволила "убрать двух по цене одного". Президент США также рассказал, что слушал радиопереговоры американских военных, следивших за этой операцией с помощью "камер, выведенных в небо на высоту нескольких миль". Глава государства припомнил слова одного из военных о том, что Сулеймани и аль-Мухандису "осталось жить две минуты и 11 секунд", потом - около одной минуты, затем - 30 секунд и т.д. После завершения отсчета раздался взрыв, приводит телекомпания слова хозяина Белого дома.

Согласно публикации, Трамп на встрече ни словом не обмолвился о неминуемой угрозе жизни американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить Сулеймани. При этом президент возмущался тем, как иранский генерал отзывался о США, а также задавал риторический вопрос, сколько еще можно было терпеть подобное.

Глава Минюста США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 13 января, назвал операцию по устранению Сулеймани легитимной с юридической точки зрения. В свою очередь, председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран намерен преследовать президента США в судебном порядке за убийство генерала. Раиси не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.

3 января Министерство обороны США сообщило о проведении операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

Теги
СШАТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Нидерланды возобновят подготовку иракских военнослужащих в ближайшее время
По данным Минобороны Нидерландов, в Ираке находятся около 60 голландских военных инструкторов, входящих в состав международной коалиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС