АВС: помощник адвоката Трампа ездил на Украину на деньги миллиардера из Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Предприниматель Лев Парнас брал у нефтяного магната и бывшего казначея филиала Республиканской партии США в штате Флорида Гарри Сарджента денежные средства на поездки в Австрию и на Украину для поиска компрометирующей информации о деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные, хранившиеся в смартфоне Парнаса и переданные в минувшую среду демократам в Конгрессе.

Как напоминает телекомпания, Парнас выполнял поручение личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который в интервью агентству Reuters в сентябре прошлого года заявлял, будто занимается "украинским расследованием" за собственный счет. Переписка Парнаса указывает на то, что отчасти это не так. Например, 10 апреля прошлого года Сарджент пожаловался на то, что оплата поездок предпринимателя обходится ему все дороже и дороже. Миллиардер, разбогатевший на нефти и судовых перевозках, таким образом отреагировал на сообщение Парнаса об отмене запланированного перелета в Вену для встречи с нужными людьми.

Как уточняет АВС, позднее бизнесмен обещал возместить все расходы Сарджента и вылетел на Украину через четыре дня после обмена сообщениями. Парнас не стеснялся обращаться к миллиардеру из Флориды с просьбой оплатить разъезды команды Джулиани на такси и автомобилях для ВИП-персон. Парнас и Сарджент обменивались информацией о сыне Байдена и об увольнении Марии Йованович с должности посла США на Украине. "Идеально", - отреагировал магнат на эту новость.

Его адвокат Крис Кайс заявил телекомпании, что его клиент более 10 лет не бывал на Украине и не имеет отношения к отставке Йованович. "Из sms-переписки видно, что Сарджент одалживал Льву Парнасу небольшие суммы денег на путевые расходы, потому что Парнас заявлял, возможно, ложно, что является банкротом, и обещал вернуть долг", - сказал адвокат.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда и встреч с адвокатом.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.