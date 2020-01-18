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Переговоры о перемирии в Ливии

Маас подтвердил участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии

Глава МИД Германии ожидает, что участники конференции договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что в берлинской конференции по Ливии в воскресенье примут участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Об этом министр сообщил в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

"Сарадж и Хафтар будут в Берлине", - сказал Маас. "С моей точки зрения, они могут один за другим изложить собственные представления по ситуации в Ливии", - отметил министр. "Я надеюсь, что оба воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны", - добавил глава МИД.

Маас сдержанно отреагировал на предложение о миротворческой миссии ЕС в Ливии для обеспечения контроля над соблюдением перемирия. "Во время переговоров последних недель у меня сложилось впечатление, что ливийцам не в первую очередь важен вопрос международного военного присутствия", - сказал он. В то же время, по его словам, Германия заинтересована продолжать поддерживать политический процесс в Ливии.

Остановить поставки оружия

Глава МИД ожидает, что участники конференции договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну. "Страны, поддерживающие противоборствующие стороны, не должны больше поставлять оружие и направлять солдат в Ливию", - считает он. "Мы должны предотвратить это с тем, чтобы Ливия не превратилась в новую Сирию", - сказал Маас. "Нам следует создать ситуацию, при которой генерал Хафтар примет участие в мирных переговорах, для этом мы должны остановить несущий смерть поток оружия и боевиков из-за рубежа", - утверждал он. Министр снова подчеркнул, что "в этом конфликте никто не сможет выиграть военными средствами".

"Я рад, что нам удастся в воскресенье собрать всех за одним столом. Конференция может стать первым шагом на пути к установлению мира в Ливии", - заявил Маас. Он указал на то, что Берлин добился участия в конференции всех важных игроков, в том числе президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Мы первые за последние годы, кому это удалось, и не посредством чисто военной логики, но посредством многомесячной тихой дипломатии", - сказал Маас.

Министр также напомнил, что уже сейчас в Европу прибывает все больше мигрантов из Африки через территорию Ливии. "Чем дольше будет продолжаться конфликт в Ливии, тем меньше мы сможем контролировать миграционные потоки", - сказал Маас, отметив необходимость сохранения государственных структур в стране для предотвращения нелегальной миграции.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие.

Теги
ГерманияЛивияСарадж, ФаизХафтар, ХалифаМаас, ХайкоПереговоры о перемирии в Ливии
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