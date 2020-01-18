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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Нидерланды возобновят подготовку иракских военнослужащих в ближайшее время

По данным Минобороны Нидерландов, в Ираке находятся около 60 голландских военных инструкторов, входящих в состав международной коалиции

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Голландская миссия по подготовке иракских военных возобновит свою деятельность в ближайшее время. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, слова которой приводит в субботу газета Volkskrant.

"Подготовка скоро продолжится", - сказала она в ходе дебатов в парламенте, посвященных ситуации в Ираке.

По данным Минобороны Нидерландов, в Ираке находятся около 60 голландских военных инструкторов, входящих в состав международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Они оказывают помощь в подготовке иракских военнослужащих и курдских формирований. Миссия приостановила свою деятельность в начале января после обострения обстановки в регионе.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
ИракНидерландыОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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