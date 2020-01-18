Сарадж призвал воздействовать на сторонников Хафтара на конференции в Берлине

ТАСС, 18 января. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии, которая намечена на 19 января в Берлине, оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, указывает агентство, Сарадж обратился к международному сообществу с просьбой отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти.

В то же время глава ПНС выразил осторожный оптимизм относительно возможных итогов берлинской конференции.

Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии информировала, что командование ЛНА отдало приказ руководству службы охраны нефтяных объектов закрыть в знак протеста основные порты "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт) - Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина - для экспорта этого вида топлива. По данным NOC, закрытие портов приведет к потерям в добыче сырой нефти в размере 800 тыс. баррелей в день, в дополнение к финансовым потерям, которые оцениваются примерно в $55 млн в день, указали в NOC.

В пятницу, по информации ливийского издания Al Wasat, объединение ливийских племен и городов востока объявило о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона крайне недовольны тем, что, в соответствии со Схиратским соглашением, все доходы от нефти поступают в Триполи, в центральный банк страны, и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона.

О конференции в Берлине

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал Al Hadath в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.