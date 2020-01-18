Свыше 220 демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате вспыхнувших в центре ливанской столицы в субботу столкновений между полицейскими и активистами протестного движения возросло до 220 человек. Об этом сообщил новостному порталу An-Nashra представитель Ливанского общества Красного Креста. По его данным, свыше 80 демонстрантов были доставлены в больницы, остальным 140 была оказана помощь на месте.

Ситуация в центре Бейрута сейчас полностью контролируется армейскими патрулями и силами безопасности. Зачинщики беспорядков задержаны, ими оказались прибывшие с севера Ливана в столицу радикальные элементы. В рядах силовиков также десятки раненых. An-Nashra передала, что пострадавшие полицейские, попавшие в больницы, подверглись нападениям сторонников протестующих. Исполняющая обязанности главы МВД республики Райя аль-Хасан назвала такие расправы "абсолютно неприемлемыми".

Ранее силы по борьбе с беспорядками применили водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом против агрессивно настроенной молодежи в районе Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец. Демонстранты пытались прорваться на площадь, чтобы потребовать роспуска законодательного органа власти, но встретили отпор. Не добившись своей цели, радикалы начали бить витрины офисов и магазинов, крушить рекламные щиты, вырывать деревья и устраивать поджоги. В результате сильный пожар вспыхнул рядом с католическим собором Святого Георгия, который потушили пожарные команды.

На помощь полицейским в центр Бейрута были направлены военнослужащие ливанской армии, взявшие под контроль ситуацию в городе после обращения к вооруженным силам президента Ливана Мишеля Ауна.

Новая волна уличных акций в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения.

Продолжающиеся в Ливане третий месяц массовые акции протеста привели к отставке 29 октября прошлого года главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются проведения досрочных выборов.