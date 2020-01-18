Юристы Трампа из-за импичмента обвинили демократов в нарушении конституции США

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Процесс импичмента в отношении президента США Дональда Трампа нарушил конституцию страны и представляет собой вмешательство в выборы в ней. Такое мнение защита Трампа выразила в субботу, отвечая на официальное предписание явиться в Сенат, где на следующей неделе начнутся первые заседания по импичменту.

"Статьи импичмента, переданные демократами Палаты представителей, являются опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента. Это <...> попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года", - зачитал журналистам ответ команды юристов источник, близкий к ней.

"Статьи импичмента недействительны с точки зрения конституции", - добавил источник.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. В четверг статьи обвинения были официально представлены в Сенате.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл уже подчеркнул, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель.