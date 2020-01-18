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Переговоры о перемирии в Ливии

В Госдепартаменте США заявили об "умеренных" ожиданиях от саммита в Берлине

Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом отметил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии

ТАСС, 19 января. Ожидания американских дипломатов относительно международной конференции по Ливии в Берлине, "умеренны". С такой оценкой выступил представитель американского внешнеполитического ведомства, который сопровождает главу Госдепартамента Майкла Помпео в поездке в столицу Германии. Слова дипломата приводит в воскресенье агентство Reuters.

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"Я думаю, что это (ситуация в Ливии - прим. ТАСС) так сложно, что я бы назвал ожидания "умеренными", - сказал представитель Госдепартамента. Кроме того, он отметил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал Al-Hadath в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.

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СШАЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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