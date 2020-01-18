Белый дом опубликовал ответ защиты Трампа на вызов в Сенат по процедуре импичмента

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов. Это следует из распространенного в субботу Белым домом официального ответа стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

"Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента", - говорится в документе.

Защита Трампа при этом подчеркнула, что статьи обвинения стали результатом незаконного процесса и недействительны с точки зрения Конституции США. "В них нет указания на серьезное преступление или нарушение законодательства, <...> как того требует конституция. Они - результат беззаконного процесса", - отметила сторона защиты.