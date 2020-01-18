Демократы объяснили импичмент Трампу неопровержимостью доказательств его вины

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, неоспоримы, а доказательства его вины более чем достаточны. Эта позиция изложена в опубликованном в субботу на сайте нижней палаты Конгресса меморандуме семерых обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе.

Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

"Дело в отношении президента Соединенных Штатов является простым, факты неоспоримы, а доказательства ошеломляют: президент Трамп злоупотреблял предоставленными ему властными полномочиями и подстрекал к вмешательству извне в наши выборы для своей личной политической выгоды, подставив таким образом под удар нашу национальную безопасность, неприкосновенность наших выборов и демократии. Президент, попавшись [с поличным], попытался замять дело путем создания препятствий расследованию, которое проводила Палата представителей в отношении его злоупотреблений", - отмечается в меморандуме.