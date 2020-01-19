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Переговоры о перемирии в Ливии

Саррадж призвал направить в Ливию международные силы, чтобы остановить наступление Хафтара

При этом глава Правительства национального согласия Ливии назвал "очень незначительной" роль ЕС в вопросе урегулирования конфликта в республике
Фаиз Саррадж AP Photo/Petr David Josek
Описание
Фаиз Саррадж
© AP Photo/Petr David Josek

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж призвал направить международные силы под эгидой ООН в страну, чтобы остановить наступление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

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"Если Халифа Хафтар не остановит свое наступление, то международное сообщество должно будет принять меры, а именно защитить мирное население Ливии, в том числе посредством международных сил", - сказал Саррадж. "Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем специалистам необходимо обсудить, кто в них примет участие, например Европейский союз [ЕС], Африканский союз [АС] или Лига арабских государств [ЛАГ]", - добавил он.

Глава ПНС назвал "очень незначительной" роль ЕС в вопросе урегулирования в Ливии. "Мы ожидали, что ЕС активно выступит против наступления Хафтара и поможет положить конец нынешнему кризису в Ливии", - сказал он. "Европейцы пришли слишком поздно", - считает Саррадж.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал "Аль-Хадас" в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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