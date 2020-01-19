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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы отметил, что возможны заметные изменения в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом он сам заявил в интервью The Washington Post, первом, как отмечает газета, данном западным СМИ с февраля прошлого года.

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"Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. <...> Отношения, [основанные на] уважении и диалоге приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула", - заявил Мадуро в интервью изданию.

При этом венесуэльский президент заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним, отмечает газета.

В сентябре Мадуро заявлял в эфире телеканала "Россия-24", что готов к прямым переговорам с Дональдом Трампом, но для этого нужно, чтобы тот исправил "ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы".

США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС признают руководителем Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя 23 января 2019 года исполняющим обязанности президента страны. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В мае 2019 года в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. 13 января председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе заявил о том, что власти готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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