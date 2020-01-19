Мадуро заявил, что заранее знал о подготовке мятежа против него весной 2019 года

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что в апреле заранее знал, что против него готовят мятеж, и намеренно не стал предотвращать его попытку. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего по стране в очередной раз прокатились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. За причастность к провалившемуся мятежу из рядов Вооруженных сил Венесуэлы были уволены 55 человек, в том числе генерал Мануэль Фигера, возглавлявший Боливарианскую службу национальной разведки.

Сразу после выступления Гуайдо США развязали масштабную кампанию в его поддержку. При этом в Вашингтоне заявляли, что со смещением Мадуро с поста президента согласились министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено. Однако, как заявил Мадуро The Washington Post, именно они 20 апреля рассказали ему о деталях готовящегося бунта. "Я позволил этому идти дальше, чтобы увидеть, насколько далеко могут зайти щупальца заговорщиков", - пояснил президент Венесуэлы, добавив, что его политические оппоненты его недооценили.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это признали США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.