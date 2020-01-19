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Переговоры о перемирии в Ливии

В графике Помпео в Берлине не запланирована встреча с представителями России

Госсекретарь США планирует встретиться с главами МИД Турции, ОАЭ и Германии, президентом Египта и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Jeff Chiu

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего пребывания в Берлине, где он примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, планирует встретиться с представителями четырех стран и ЕС. В то же время встреча с представителями РФ в распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента графике госсекретаря не значится.

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У Помпео запланированы встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Россию на конференции в германской столице будет представлять президент Владимир Путин. Кроме того, в Берлине будет присутствовать и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, который планирует провести переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо до начала конференции.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Помпео, Майкл (Майк)Маас, ХайкоЧавушоглу, МевлютДи Майо, ЛуиджиБоррель, ЖозепПереговоры о перемирии в Ливии
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