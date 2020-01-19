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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Маас считает, что угрозы США не помогут изменить политику Ирана

Глава МИД Германии подчеркнул, что Евросоюз, в свою очередь, делает ставку на дипломатию вместо эскалации

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Угрозы США в отношении Ирана не способствуют изменению политики Тегерана на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Угрозы и военные акции ничего в этом не изменили, - сказал Маас. - Нельзя делать так, как будто проведенная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию". "Это в определенной мере уже потерпело неудачу, например, в Ираке", - утверждал он.

"ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации", - подчеркнул министр. Он высказался в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Без соглашения Иран, возможно, уже бы имел атомную бомбу. Мы должны непременно воспрепятствовать этому", - отметил Маас.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранГерманияМаас, ХайкоОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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