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Израиль начал размещение сенсоров вдоль границы с Ливаном для обнаружения тоннелей

Официальный представитель военных Джонатан Конрикус заявил, что "все работы осуществляются с израильской стороны" границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля уведомила в воскресенье о начале работ по размещению сенсоров системы обнаружения подземных тоннелей и ходов с израильской стороны "голубой линии" вдоль границы с Ливаном.

"19 января 2020 года Армия обороны Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры по обнаружению и идентификации подземных строительных работ вдоль ливанской границы. Развертывание этой инфраструктуры является дополнением к текущим оборонным усилиям 91-й дивизии. Армия обороны Израиля будет продолжать круглосуточно выполнять свою миссию по защите суверенитета Израиля и его гражданского населения", - говорится в распространенном армейской пресс-службой заявлении.

Как подчеркнул в воскресенье в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус, "все работы осуществляются с израильской стороны" границы.

"Мы уведомили Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нашей деятельности и о том, что она проходит с израильской стороны "голубой линии", - сказал он. Офицер отметил, что строительство системы сенсоров - "мера предосторожности" и "не связано с новыми разведданными". "После завершения операции "Северный щит" год назад не было обнаружения новых тоннелей" на границе с Ливаном, добавил он.

4 декабря 2018 года Армия обороны Израиля начала длившуюся несколько месяцев операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению ведущих на территорию еврейского государства тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах". По утверждениям израильских военных, в ходе этой операции были обнаружены и уничтожены шесть подземных тоннелей, вырытых под границей для диверсий на израильской территории.

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