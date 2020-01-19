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Акции протеста в Гонконге

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Участники митинга требовали введения системы прямых демократических выборов
Описание
© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 января. /ТАСС/. Гонконгская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в деловом центре города. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

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Акция протеста с участием сотен человек проходила в сквере Чатер гарден с разрешения властей и изначально носила мирный характер. Однако, полицейские остановили мероприятие и прибегли к разгону после провокаций и агрессивных выходок, устроенных отдельными радикалами в масках.

Участники митинга требовали введения системы прямых демократических выборов в Гонконге и международных санкций в отношении чиновников, которые, по их мнению, не обеспечивают соблюдение прав человека.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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