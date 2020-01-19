В центре Берлина приняты повышенные меры безопасности в связи с саммитом по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности приняты в центре Берлина в связи с проведением международной конференции по Ливии. В ней примут ряд мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Перекрыты все подъезды к Ведомству федерального канцлера, где будет проходить саммит, передает корреспондент ТАСС. На реке Шпрее дежурят полицейские катера. Улицы в районе Бранденбургских ворот пустынны, на них больше полицейских, чем местных жителей и туристов. Тем не менее подход к историческому зданию рейхстага пока не закрыт, там гуляют люди.

Медиацентр для представителей СМИ создан на удалении 1 км от места проведения саммита, куда допуск прессы ограничен.

Ранее в профсоюзе германской полиции GdP сообщили, что в воскресенье правопорядок будут обеспечивать до 4 тыс. полицейских, из них примерно 1,5 тыс. прибыли из других федеральных земель страны. Особые меры безопасности приняты в районе международного аэропорта Тегель. На воскресенье заявлено несколько демонстраций, две из них направлены против визита в Берлин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.