Кипр обвинил Турцию в пиратстве из-за планов провести буровые работы у берегов острова

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Власти Кипра считают пиратством планы Турции по проведению новых буровых работ внутри исключительной экономической зоне (ИЭЗ) островного государства.

"Турция превращается в пиратское государство в Восточном Средиземноморье", - утверждается в распространенном в воскресенье заявлении администрации президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. В документе подчеркивается, что на фоне партнерства в энергетической сфере, которое страны региона продемонстрировали на Восточносредиземноморском газовом форуме в Каире и при подписании в Афинах соглашения о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), Турция, по мнению Никосии, сама выбрала для себя "тропу нелегитимных международных действий".

В пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил о том, что Анкара приступает к бурению в зоне под названием Lefkosia1 и что в этот район уже направилось буровое судно "Явуз". Осудив этот шаг, администрация президента Кипра напомнила, что данная зона находится в пределах ИЭЗ островного государства, и что лицензии на разведку газа в ней уже предоставлены крупным зарубежным компаниям.

"Провокационно игнорируя неоднократные призывы международного сообщества, в особенности со стороны Европейского союза, о необходимости прекратить свою нелегальную деятельность в ИЭЗ Кипра, Турция теперь пытается осуществить новые незаконные буровые работы, на этот раз в южной части ИЭЗ и континентального шельфа Кипра, внутри 8-го разведочного блока, лицензии на освоение которого были надлежащим образом предоставлены европейским компаниям Eni и Total", - говорится в заявлении. В нем подчеркнуто, что эта новая попытка бурения "представляет собой еще одно вопиющее нарушение суверенных прав и юрисдикции Республики Кипр в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", а также "полностью игнорирует вступившие в силу международные соглашения о разграничении ИЭЗ", которые ранее официальная Никосия заключила с властями Израиля и Египта.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.