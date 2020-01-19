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Переговоры о перемирии в Ливии

Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии

Крайне важно исключить все внешнее влияние на развитие ситуации, отметил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высказался за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооруженного конфликта в Ливии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Messaggero.

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"Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии. В настоящий момент санкции предусмотрены [за нарушение] эмбарго ООН [на поставку оружия], но нужно обеспечить его полное соблюдение, начав с жесткого контроля. Крайне важно также исключить все внешнее влияние на развитие ситуации", - указал Ди Майо.

Ди Майо вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте находится в Берлине, где в воскресенье пройдет международная конференция по ливийскому урегулированию с участием глав государств и правительств России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции. Во встрече участвуют также представители противоборствующих сторон - глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской народной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

В проекте итогового коммюнике, которое планируется принять по завершении берлинской конференции, указывается на необходимость "вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто нарушает договоренности о прекращении огня" в Ливии.

Италия выступает за учреждение миротворческой миссии ЕС в Ливии, но не все европейские партнеры готовы поддержать это предложение. Италия располагает в Ливии 250 военными, которые обеспечивают работу открытого итальянцами в Мисурате полевого госпиталя.

Теги
ГерманияИталияРоссияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаКонте, ДжузеппеДи Майо, ЛуиджиПереговоры о перемирии в Ливии
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