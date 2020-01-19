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МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива

Военное присутствие в Персидском заливе также ошибочно, отметил официальный представитель ведомства Аббас Мусави

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за использование "неправильного" названия Персидского залива. Соответствующую запись он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter на трех языках: персидском, английском и французском.

"Я бы хотел напомнить господину Макрону, что залив, находящийся к югу от Ирана, имеет только одно название, и это "Персидский залив", - написал Мусави. - Ваше военное присутствие в Персидском заливе также ошибочно, как то, как вы его называете".

В пятницу Макрон разместил запись в Twitter о том, что в скором времени "на Аравийском полуострове и в Арабо-персидском заливе" будет размещена оперативная группа "Ягуар" для помощи в обеспечении безопасности в регионе.

Дискуссии о названии залива ведутся с середины XX века. В большинстве стран мира распространено название "Персидский залив". В то же время в арабских странах чаще всего используется название "Арабский залив".
 

Теги
ИранФранцияМакрон, Эмманюэль
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