Помпео и Чавушоглу поддержали создание механизма контроля прекращения огня в Ливии

ТАСС, 19 января. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Ливии, отметив необходимость создания надежного механизма контроля за режимом прекращения огня в стране. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter .

"Сегодня в Берлине мы с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушлогу обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились друг с другом насчет необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля", - говорится в сообщении американского госсекретаря.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году начался хаос. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.