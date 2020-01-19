{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

Помпео и Чавушоглу поддержали создание механизма контроля прекращения огня в Ливии

Главы дипведомств США и Турции провели переговоры в Берлине, где проходит международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии

ТАСС, 19 января. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Ливии, отметив необходимость создания надежного механизма контроля за режимом прекращения огня в стране. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

На эту тему
Хронология международных конференций по Ливии

"Сегодня в Берлине мы с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушлогу обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились друг с другом насчет необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля", - говорится в сообщении американского госсекретаря.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году начался хаос. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

Теги
СШАТурцияПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, МевлютПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Папа Римский Франциск выразил надежду на успех берлинской конференции по Ливии
Понтифик рассчитывает, что ее участники предложат решение для установления мира и стабильности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС