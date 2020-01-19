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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия

Убийство Сулеймани разделило историю Ближнего Востока на до и после, заявил замглавы ведомства Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стали отвечать на удар Ирана по американским базам в Ираке, так как осознали последствия этого шага. Об этом в воскресенье заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции, посвященной региональной безопасности после гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

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"Они поняли, что не могут дать ответ, поскольку последствия будут еще более серьезными", - сказал дипломат. Он также подчеркнул особое значение иранской атаки по американским военным базам. "15 мощных ракет по самой важной базе США в Иране - это очень серьезное событие", - отметил Арагчи.

По его словам, "убийство Сулеймани разделило историю Ближнего Востока на до и после". "Это было стратегической ошибкой США", - добавил дипломат.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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