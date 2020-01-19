Папа Римский выразил надежду на успех берлинской конференции по Ливии

ВАТИКАН, 19 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожелал успеха участникам международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Об этом понтифик заявил в ходе своей воскресной проповеди.

"Сегодня в Берлине проходит конференция, на которой обсуждается кризис в Ливии. Я искренне надеюсь, что эта важная встреча положит начало прекращению огня и насилия, а также предложит решение для установления мира и стабильности, столь необходимых этой стране", - сказал Франциск.

В Берлине в воскресенье состоится международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. На встречу приглашены глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Кроме того, в конференции примут участие главы государств и правительств ряда стран, в том числе России, Великобритании, Турции и Франции.