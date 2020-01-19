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Переговоры о перемирии в Ливии

Папа Римский выразил надежду на успех берлинской конференции по Ливии

Франциск рассчитывает, что ее участники предложат решение для установления мира и стабильности

ВАТИКАН, 19 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожелал успеха участникам международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Об этом понтифик заявил в ходе своей воскресной проповеди.

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"Сегодня в Берлине проходит конференция, на которой обсуждается кризис в Ливии. Я искренне надеюсь, что эта важная встреча положит начало прекращению огня и насилия, а также предложит решение для установления мира и стабильности, столь необходимых этой стране", - сказал Франциск.

В Берлине в воскресенье состоится международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. На встречу приглашены глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Кроме того, в конференции примут участие главы государств и правительств ряда стран, в том числе России, Великобритании, Турции и Франции.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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