СМИ: палата лордов британского парламента может быть перенесена из Лондона в Йорк

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может перенести место заседаний Палаты лордов в город Йорк на севере Англии. Эту информацию, о которой изначально сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, подтвердил в интервью телеканалу Sky News председатель правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.

"Это одна из возможностей, которую мы изучаем. Речь идет о том, чтобы показать людям, что мы будем делать вещи по-другому. Лейбористская партия потеряла миллионы голосов, потому что она не смогла услышать людей", - сказал Клеверли, напомнив о плохих результатах главной оппозиционной силы страны на декабрьских парламентских выборах.

По информации The Sunday Times, на этой неделе Джонсон дал указание начать разработку плана по перемещению из Лондона места заседаний верхней палаты парламента. Она состоит из 800 имеющих дворянский титул лиц, пэров (как наследственных, так и пожизненных, т.е. назначенных монархом), и иерархов Англиканской церкви. Если эти планы будут реализованы, то Йорк начнет играть важную роль в политической жизни страны впервые со времен английской революции XVII века.

При этом север Англии выбран неслучайно: именно этот регион традиционно считается вотчиной лейбористов, в которой позиции Консервативной партии слабы. Эту ситуацию и намерен изменить лидер консерваторов Джонсон, стимулировав инвестиции в Йорк путем масштабной программы по перемещению туда одной из палат парламента. "Это пошлет важный сигнал о том, что мы серьезно настроены на смещение приоритетов и инвестиций, сфокусированных в Лондоне. Это будет примером для остального государственного сектора и, конечно, бизнеса, который задумывается о том, чтобы развиваться за пределами [лондонской кольцевой автодороги] М25", - приводит издание слова источника в правительстве.

Традиционно Палата лордов является не избираемой палатой, а назначаемой королевой с подачи премьер-министра. В марте 2007 года депутаты Палаты общин проголосовали за выборный принцип формирования Палаты лордов и окончательное исключение оставшихся в ее составе после реформы 1999 года наследственных пэров. Однако сама Палата лордов через неделю проголосовала за сохранение полностью назначаемого состава.