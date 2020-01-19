{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

Саррадж выразил сомнение в готовности Хафтара к примирению в Ливии

Он любой ценой стремится к власти, отметил глава Правительства национального согласия республики

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж выразил сомнения в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар серьезно настроен на мирное разрешение конфликта в стране. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

На эту тему
Хронология международных конференций по Ливии

"Полученный за долгое время опыт заставляет нас сомневаться в намерениях, серьезности и вкладе другой стороны", - сказал Саррадж. "Каждый знает, что он любой ценой стремится к власти", - утверждает глава ПНС. "Он отказался подписывать российско-турецкую инициативу, хотя знал о ее содержании до своей поездки в Москву", - сказал Саррадж.

В понедельник представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.

Теги
ТурцияГерманияРоссияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Папа Римский Франциск выразил надежду на успех берлинской конференции по Ливии
Понтифик рассчитывает, что ее участники предложат решение для установления мира и стабильности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС