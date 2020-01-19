Саррадж выразил сомнение в готовности Хафтара к примирению в Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж выразил сомнения в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар серьезно настроен на мирное разрешение конфликта в стране. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA .

"Полученный за долгое время опыт заставляет нас сомневаться в намерениях, серьезности и вкладе другой стороны", - сказал Саррадж. "Каждый знает, что он любой ценой стремится к власти", - утверждает глава ПНС. "Он отказался подписывать российско-турецкую инициативу, хотя знал о ее содержании до своей поездки в Москву", - сказал Саррадж.

В понедельник представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.