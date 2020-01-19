ЕС предупредил Турцию о недопустимости геологоразведочных работ на шельфе Кипра

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз в преддверии конференции по Ливии в Берлине предупредил Турцию о недопустимости геологоразведочных работ на шельфе Кипра, которую Анкара пытается легализовать с помощью соглашения о разделе морского пространства в Восточном Средиземноморье с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Все члены международного сообщества должны воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать региональную стабильность и безопасность, - отметил он. - Намерение Турции вновь начать работы по разработкам углеводородных месторождений в этом регионе идет именно в этом направлении".

Ранее ЕС уже ввел против Турции санкции за ведение разведочных работ в спорных водах вблизи берегов Кипра, который является членом Европейского союза.