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Посольство Украины потребовало от Лондона убрать трезубец из списка символов экстремизма

Никакие объяснения недопустимы, отметили в диппредставительстве
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© David Ramos/Getty Images

ЛОНДОН, 19 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Об этом диппредставительство написало в воскресенье в Twitter.

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении посольства.

Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В нем в разделе "татуировки" приводится рисунок на теле с изображение трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)".

В Британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), который ответственен за публикацию пособия, в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию прислали заявление старшего национального координатора контртеррористической полиции Дин Хейдона. "В указанном документе ясно говорится о том, что он был разработан для помощи полиции и ближайшим партнерам для того, чтобы распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы. В нем ясно заявлено о том, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала. Предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение".

В ответ на вопрос о том, будут ли в этой связи принесены извинения, представитель NPCC сообщил корреспонденту ТАСС: "На данный момент у нас нет заявления по этому вопросу".

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