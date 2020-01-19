Глава МИД Италии заявил, что ряд стран ЕС готов учредить наблюдательную миссию в Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Ряд европейских стран готов участвовать в наблюдательной миссии для контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях конференции по ливийскому урегулированию.

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"Ряд стран ЕС согласен на наблюдательную миссию по контролю за соблюдением эмбарго. В Ливию не должно попадать оружие", - сказал Ди Майо.

Он уточнил, что Италия может играть в миссии особую роль, передает агентство ANSA.